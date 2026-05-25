Transportistas de Caricuao consideran que tarifa a $ 0,25 es un «paliativo»

CARACAS.-La tarifa del transporte urbano quedó establecida formalmente en 25 centavos de dólar en todo el país y a partir del 1 de junio, el pasaje arrancará en Bs 140, sustituyendo el monto de Bs 100 fijado en marzo.

Ante esto, la presidenta de la línea «La voluntad de Gandhi Caricuao», Yelmira Jiménez, consideró que esta decisión representa un «paliativo» para el sector, por lo cual seguirán en las mesas de trabajo defendiendo los derechos de los transportistas.

«Realmente nosotros hacemos la petición producto de una estructura de costo. Nuestra solicitud era de 50 centavos de dólar que sigue estando por debajo, sin embargo era el mínimo. También entendemos la situación que están viviendo los usuarios con los salarios, pero por lo menos tenemos un paliativo que vamos a tener mensual. Seguimos negociando en las mesas de trabajo (…) en los momentos actuales tenemos una paralización cerca del 40 % de las unidades de transporte, porque lo que estamos recibiendo de los ingresos, a duras penas, da para la canasta básica de los transportistas, no da para mantener las unidades; es por eso que hacemos la estructura de costo en función de los insumos y repuestos», aseveró.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Jiménez señaló que otras de las solicitudes es que el Estado otorgue un bono de transporte a los usuarios, al menos 30 dólares mensuales, el cual sirva para que los ciudadanos puedan cancelar el costo de la tarifa.

«Para todos los empleados públicos que son los menos desfavorecidos, porque en las empresas han implementado el transporte privado que ayuda bastante a los trabajadores. También es importante destacar que hemos pedido la regularización de la entrega del combustible, porque lo recibimos interdiario y es una limitante para los transportistas», agregó.

Unión Radio