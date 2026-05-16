Venezuela afianza relaciones pesqueras, agrícolas y aéreas con Surinam

CARACAS.- El canciller de la República, Yvan Gil Pinto, anunció que el Gobierno nacional trabaja con Surinam para consolidar la cooperación en los sectores pesqueros, agrícolas y conexiones aéreas.

«Tenemos aspectos muy importantes para poder aterrizar un nuevo acuerdo pesquero, buena noticia para nuestros pescadores del oriente, trabajo en conjunto y otros conjuntos como la formación de transporte aéreo, el tema energético», detalló Gil.

Aunado a ello, también se tratan temas de conexión de vuelos directos entre ambas naciones. «En las próximas semanas tener noticias de aspectos concretos. Conexión aérea Paramaribo-Caracas, Paramaribo-Porlamar».

Junto a Gil, también estaba su homólogo surinamés, Melvin Bouva, quien aseguró que la cooperación agrícola, turismo y desarrollo de capacidades son puntos claves para la buena relación bilateral. Asimismo agradeció el recibimiento del equipo de Surinam en Venezuela.

Unión Radio