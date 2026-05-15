viernes, mayo 15, 2026
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El exceso de trabajo trae consecuencias en la salud física y mental

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Estrés laboral
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CARACAS.- El exceso de trabajo trae consecuencias en la salud física y mental, además de provocar enfermedades crónicas y deteriorar la calidad de vida.

«Sabemos que cuando estás con una sobrecarga, es decir, muchas demandas, las hormonas del estrés enseguida aumentan; como por ejemplo, las catecolaminas y la noradrenalina. Eso hace que tengas resistencia a la insulina, y por ende una enfermedad crónica que se genera es la diábetes. Ahí vemos una relación del estrés con la salud física directa, pero también con la salud mental; porque son personas que andan agotadas, ansiosas e hiperalertas», expresó el director del Instituto de Psicología de la UCV, José Eduardo Rondón.

Unión Radio

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