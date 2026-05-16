Cancillería activa registro en línea para solicitar documento electrónico de viaje

CARACAS.- El Ministerio de Relaciones Exteriores pone a disposición de los venezolanos una plataforma digital para tramitar el documento electrónico de viaje, el cual cuenta con validación automatizada y pago seguro. La información fue confirmada por el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Para registrarse en este nuevo sistema, el usuario debe hacer clic en el botón «Regístrate» y completar el formulario con los datos solicitados. Tras enviarlos, el sistema generará un correo electrónico con un enlace de activación. El ciudadano deberá ingresar a su bandeja de entrada, abrir el mensaje y pulsar en el enlace para registrar y activar su cuenta.

Una vez completado este paso, podrá iniciar sesión en el portal ciudadano de la Cancillería para gestionar una nueva solicitud. Al seleccionar la opción correspondiente, el usuario deberá rellenar la información según el motivo de su trámite.

Al finalizar esta fase, deberá hacer clic en «Proceder», lo que desplegará el formulario de pago que se completará con los datos de su tarjeta bancaria. Una vez procesado el pago en línea, recibirá una confirmación en su correo electrónico. Desde allí podrá consultar el estatus del trámite y esperar su aprobación para recibir el documento digital o descargarlo directamente desde el portal.

Este comprobante cuenta con elementos visuales anticlonación y un código QR para su validación inmediata en línea. Además, el sistema está diseñado bajo estrictos estándares para proteger la identidad del usuario.

Sonia Pomenta Llaña / Unión Radio