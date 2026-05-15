Comunidad Lgbtiq+ está optimista por anuncio de doctrina judicial que proteja sus derechos

CARACAS.- Representantes de la comunidad Lgbtiq+ asistieron este jueves 14 de mayo a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se reunieron con los magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial para plantear el reconocimiento de sus derechos.

Ante esto, la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Ingrid Barón, comentó que este encuentro representa un paso importante para dejar claro al gobierno que es necesario el respeto a la dignidad del colectivo, la aplicación de la Ley Trans que avale el cambio de identidad y el permiso para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y tener una familia.

«Estamos instalando la mesa de la sexodiversidad frente al Programa de Paz y Convivencia Democrática. Ya hemos tenido un primer encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (…) la orientación que dio la magistrada, Tania D’Amelio, fue la creación de la doctrina para poner la diversidad como un derecho humano fundamental (…) se planteó cuáles son los instrumentos que se han introducido en el TSJ en cuanto a la identidad, matrimonio civil igualitario y la diversidad familiar», expresón enentrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio .



Por su parte, la activista Lgbtiq+, Anna Karina Robles, afirmó que este paso representó un «respiro más grande y una atención más directa» que no se había visto en muchos años; por lo cual agregó que se harán todos los esfuerzos necesarios para visibilizar los derechos de la comunidad.

Este encuentro surge tras la solicitud que realizó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Sala Constitucional del TSJ para que se elabore una doctrina jurídica que reconozca la sexodiversidad y la diversidad política como derechos humanos fundamentales.

Unión Radio