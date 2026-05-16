Gremio veterinario insta a ganaderos de Aragua a cumplir vacunación contra fiebre aftosa

MARACAY.- La Asociación Venezolana de la Salud Animal -AVESA- en el estado Aragua emitió un llamado urgente a los productores ganaderos de la región para exhortar a cumplir estrictamente con los protocolos sanitarios y los ciclos de vacunación vigentes contra la fiebre aftosa.

La directora de AVESA, Amarilis González, reiteró que la inmunización masiva es la única herramienta efectiva para blindar el rebaño local e insta a los productores a cumplir con el proceso biológico.

“Cuando vacunamos contra la fiebre aftosa podemos tener ventajas competitivas al momento de exportar la carne de ganado vacuna”, precisó.

Insisten en pedir a los ganaderos no dejar pasar todo el proceso de vacunación ya activo para seguir fortaleciendo la economía y el prestigio de la carne venezolana en el exterior.

El organismo oficial encargado de la campaña de vacunación, el registro de ganaderos y la erradicación de la fiebre aftosa en el estado Aragua (y en todo el país) es el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), bajo los lineamientos del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras.

NP/SPLL