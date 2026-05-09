Venezolanos conmemoran este sábado el día de Santa Carmen Rendiles

CARACAS.- Al menos cuatro misas se celebrarán este sábado en honor a esta religiosa caraqueña, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús.

En el marco de su Fiesta Litúrgica, a las nueve de la mañana, el nuncio Apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega, presidirá Santa Misa en la Casa Madre de esta familia religiosa, ubicada en la parroquia Altagracia, justo detrás del ministerio de Educación.

En el Colegio Belén, donde reposan sus restos, se celebrarán tres eucaristías: a las siete de la mañana, a las diez de la mañana y a las cuatro de la tarde, esta última presidida por Monseñor Ubaldo Santana, Arzobispo Emérito de Maracaibo.

El colegio Belén está ubicado en la quinta transversal de Los Palos Grandes. Allí miles de devotos diariamente se acercan a dar acción de gracias.

Carmen Rendiles fue canonizada, junto al doctor José Gregorio Hernández, el pasado 19 de octubre, en Roma.

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