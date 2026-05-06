Vecinos de Maturín denuncian más de 20 días sin de agua

CARACAS.- Habitantes de tres sectores de la parroquia Santa Cruz, en Maturín, estado Monagas, denuncian que tienen más de 20 días sin el servicio de agua por tubería.

Los afectados acudieron a la sede de Hidroven, antigua Aguas de Monagas para exigir que restituyan el servicio o activen un plan de contingencia.

“Eso nos está afectando a tres sectores, la avenida principal de La Cruz y el callejón sucre y el sector Las Margaritas. Son 95 casas que están afecstadas. Queremos que nos solucionen porque ellos pusieron un tapón en una llave en el barrio Bolívar y la desviaron completamente, explicó Aymara Padrón, una de las vecinas afectadas.

Recalcaron que la mayoría de las familias no cuenta con los recursos para comprar agua.

“Niños, adultos mayores, personas enfermas, que no pueden cargar agua y la situación está bastante difícil para comprar un tanque de agua, que es costoso, $15 o $20”, detacó Adolfo Serrano, afectado.

Habitantes de la parroquia Santa Cruz de Maturín manifestaron que la falta de agua por tuberías afecta también al sector comercial de la zona.

Unión Radio