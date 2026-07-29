El Consejo de Ministros de Perú acuerda las primeras medidas sobre seguridad y empleo

LIMA.- El Consejo de Ministros de Perú celebró este miércoles su primera sesión ordinaria, liderada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, en la que acordó medidas para fortalecer la seguridad ciudadana, el empleo y la modernización del Estado, informaron fuentes oficiales.

La reunión se realizó en el Palacio de Gobierno de Lima y fue dirigida por Fujimori y su primer ministro, Luis Galarreta, señaló la Presidencia en un comunicado.

Los ministros revisaron el proyecto de un decreto que solicitará facultades legislativas al Congreso para que el Ejecutivo tenga «herramientas legales inmediatas» para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La intención es «enfrentar con firmeza los retos urgentes del país, permitiendo una respuesta del Estado más ágil y efectiva frente a la delincuencia y las necesidades de la población», añadió la nota oficial.

Esta medida será aprobada en la próxima sesión del gabinete ministerial, precisó.

En la reunión también se abordó la «continuidad reforzada» de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, que plantea realizar reformas para recuperar el control y la autoridad en las cárceles del país.

«Con esta primera acción, el Ejecutivo marca el inicio de una gestión enfocada en resultados, trabajando de manera articulada para garantizar el orden y el desarrollo de todos los peruanos», concluyó el comunicado.

Fujimori tomó este martes juramento a su primer gabinete ministerial encabezado por Galarreta, quien también es su primer vicepresidente, y tiene como ministro de Economía y Finanzas al economista Elmer Cuba y como ministro de Relaciones Exteriores al periodista y excandidato presidencial Carlos Espá.

La gobernante juró poco antes al cargo en el Congreso, tras lo cual anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, realizará reformas en el sistema carcelario y otorgará un incremento del 15 % en el sueldo mínimo, de 1.130 a 1.300 soles (unos 382 dólares).

«Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sobretodo de quienes durante demasiado tiempo se han mantenido al margen del desarrollo», expresó antes de comprometerse a ceñirse a su mandato de cinco años, «ni un año más», ante el temor de sus opositores a que pueda buscar perpetuarse en el poder.

También anticipó que pedirá al Parlamento facultades legislativas para enfrentar la inseguridad, con medidas como dar a los militares el control de las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en emergencia, el fortalecimiento de la PNP y una reforma del sistema penitenciario.

Este miércoles, antes de la primera sesión del Consejo de Ministros, Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), en una ceremonia protocolaria celebrada en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno.

La gobernante asistió luego el tradicional desfile cívico-militar con motivo de los 205 años de la independencia de Perú, que se desarrolla con la presencia de miles de ciudadanos en la avenida Brasil, que recorre cinco distritos de la capital peruana.

EFE