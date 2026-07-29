Dos adolescentes fallecieron por accidente de moto en Monagas

CARACAS.- Dos adolescentes de 14 y 16 años perdieron la vida tras impactar la moto en la que se trasladaban contra un árbol, luego de que el conductor perdiera el control.

El suceso se registró en el sector Los Cardones, municipio Cedeño del estado Monagas, donde una comisión de la Policía Nacional recopiló las evidencias del accidente y trasladaron los cadáveres hasta la morgue del Hospital Universitario «Dr. Manuel Núñez Tovar»

Según informes médicos, las víctimas presentaron múltiples traumatismos a causa del impacto.

Mariangel García / Unión Radio