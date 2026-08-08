Funvisis registró sismos con magnitud superior a 3 en Apure y Monagas este sábado #8Ago

CARACAS.- La Fudación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró dos movimientos telúricos este sábado en los estados Apure y Monagas.
El primero se sintió alrededor de la 1:15 de la tarde al este de El Nula, en Apure, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 26.8 kilómetros.
FUNVISIS— Funvisis (@SomosFunvisis) August 8, 2026
Sismo
08/08/2026 13:19
Mag (Mw): 3.3
Prof: 26.8 km
Epicentro: 7.253 N -71.810 O
13 km al este de El Nula pic.twitter.com/rzeFCq4Ta5
Mientras que el otro movimiento se percibió con una magnitud de 3.0 y profundidad de 5 km al sureste de Aguasay, estado Monagas.
FUNVISIS— Funvisis (@SomosFunvisis) August 8, 2026
Sismo
08/08/2026 13:56
Mag (Mw): 3.0
Prof: 5.0 km
Epicentro: 9.199 N -63.439 O
41 km al sureste de Aguasay pic.twitter.com/OE0teLCacy
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