Funvisis registró sismos con magnitud superior a 3 en Apure y Monagas este sábado #8Ago

CARACAS.- La Fudación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró dos movimientos telúricos este sábado en los estados Apure y Monagas.

El primero se sintió alrededor de la 1:15 de la tarde al este de El Nula, en Apure, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 26.8 kilómetros.

FUNVISIS

Sismo

08/08/2026 13:19

Mag (Mw): 3.3

Prof: 26.8 km

Epicentro: 7.253 N -71.810 O

13 km al este de El Nula pic.twitter.com/rzeFCq4Ta5 — Funvisis (@SomosFunvisis) August 8, 2026

Mientras que el otro movimiento se percibió con una magnitud de 3.0 y profundidad de 5 km al sureste de Aguasay, estado Monagas.

FUNVISIS

Sismo

08/08/2026 13:56

Mag (Mw): 3.0

Prof: 5.0 km

Epicentro: 9.199 N -63.439 O

41 km al sureste de Aguasay pic.twitter.com/OE0teLCacy — Funvisis (@SomosFunvisis) August 8, 2026

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