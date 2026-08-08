sábado, agosto 8, 2026
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Funvisis registró sismos con magnitud superior a 3 en Apure y Monagas este sábado #8Ago

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Sismógrafo
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CARACAS.- La Fudación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró dos movimientos telúricos este sábado en los estados Apure y Monagas.

El primero se sintió alrededor de la 1:15 de la tarde al este de El Nula, en Apure, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 26.8 kilómetros.

Mientras que el otro movimiento se percibió con una magnitud de 3.0 y profundidad de 5 km al sureste de Aguasay, estado Monagas.

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