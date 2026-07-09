Suben a 3.899 los muertos por el doblete sísmico

CARACAS.- La cifra de muertos por los terremotos de hace quince días en Venezuela subió este martes a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas.

De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6.462.

Además, indicó que han sido atendidas por las autoridades 86.794 familias desde el doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7,2 y 7,5, y 16.892 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano.

Actualmente, hay 856 edificios afectados, entre ellos 190 colapsados.

EFE