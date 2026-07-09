Presidenta encargada evalúa agenda de cooperación con autoridades de Portugal

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas, Emídio Ferreira dos Santos Sousa, con el objetivo de abordar la agenda de asistencia técnica y cooperación bilateral tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El encuentro formaliza el agradecimiento al Gobierno de Portugal, a su primer ministro y a su presidente por el apoyo solidario brindado a la nación, manteniendo la comunicación permanente que la mandataria venezolana ha sostenido con las autoridades lusas desde el inicio de la contingencia.

En la sesión participa el canciller Yván Gil, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, junto al embajador portugués Manuel Frederico Pinheiro da Silva, Raquel Bastos y Nuno Abreu e Lima.

Las delegaciones coordinan la continuidad de las labores de recuperación en las zonas afectadas, con especial atención en las comunidades luso-venezolanas, evaluando el despliegue del contingente de 64 especialistas en rescate y atención médica de las Fuerzas Armadas y de la Autoridade Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal, además de la distribución de la ayuda humanitaria y las ambulancias donadas por la Cruz Roja Portuguesa.

Nota de prensa