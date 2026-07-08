Centros comerciales están en revisión de sus estructuras tras los terremotos

CARACAS.- La directora de ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Claudia Itriago, informó que luego de los terremotos que sacudieron al país, un grupo de ingenieros supervisó el estado de las estructuras de los centros comerciales afiliados a la cámara, para así apreciar los posibles daños.

«A nivel estructural todos los centros comerciales afiliados a la cámara han sido revisados, de hecho la cámara hizo recomendaciones tan pronto ocurrió la tragedia. Todos fueron revisados, cada uno por ingenieros y estructuralmente hay dos que están esperando sus informes finales para que puedan autorizarlos abrir. Uno de ellos son dos torres de Centro Plaza que están en la zona cero y Galerías Ávila que está esperando el informe para poder operar. Me acaban de informar que hay inspecciones en el interior del país por parte del Colegio de Ingenieros», afirmó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Itriago resaltó que los centros afiliados a la cámara no reportaron ningún herido en medio del desalojo por los terremotos del pasado 24 de junio, a pesar de haber sido un día feriado.

Unión Radio