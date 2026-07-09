Más de 100 familias damnificadas por los terremotos se encuentran en Trujillo

CARACAS.- Sube a 102 las familias afectadas por los terremotos en La Guaira y Caracas que se encuentran en refugios temporales de Trujillo.

Angélica Morón, directora de Desarrollo Social de la Gobernación de esa entidad, que la cifra de personas atendidas asciende a 314. Este grupo de afectados ha sido distribuido estratégicamente en 14 municipios de ese estado andino.

Morón, destacó que desde su llegada, los grupos familiares están recibiendo una respuesta integral por parte del Ejecutivo regional a través de comisiones mixtas.

«Este equipo multidisciplinario se dirige a la comunidad donde se encuentra esta familia, se le hace un abordaje integral, y partiendo de lo que observamos en el territorio, se le atiende con alimentos no perecederos, útiles personales, ropa, calzado, medicamentos, siempre y cuando lo amerite”, detalló Morón respecto al protocolo de asistencia en el sitio».

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