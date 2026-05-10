Un policía falleció y otro quedó herido en un accidente vial en Monagas

CARACAS.- Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) murió y otro resultó herido en un accidente de tránsito en la ciudad de Maturín, estado Monagas.

Según reportes oficiales, el suceso ocurrió en la parroquia La Pica, donde el par de funcionarios se desplazaban en una motocicleta que, supuestamente, tenía un defecto mecánico el cual provocó que el conductor perdiera el control.

El fallecido fue reconocido como Victor Rojas de 22 años. Mientras que Ronny La Rosa, de 19 años, fue quien resultó herido y posteriormente fue llevado a un centro médico por funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres.

Debido a la gravedad de las heridas, La Rosa se encuentra en pronóstico reservado.

Las autoridades competentes al caso iniciaron las investigaciones para dar con las razones del accidente.

Unión Radio