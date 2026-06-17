Un muerto y tres heridos tras accidente vial en la ruta Mérida-Táchira

MÉRIDA.- Una persona falleció y tres resultaron lesionadas en un accidente en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, en la ruta que conduce hacia Táchira.

El hecho se registró tras la caída de un camión por un precipicio en las inmediaciones del puente Guaruríes por causas que están bajo investigación. El vehículo se salió de la calzada y se precipitó desde una altura de aproximadamente 20 metros hacia el lecho del río Guaruríes.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con diversas fuerzas de seguridad, desplegaron un operativo técnico de estabilización y extracción vehicular debido a las complejas condiciones en las que quedó el camión.

Una mujer de 26 años se perdió la vida en el lugar del impacto. Su cuerpo debió ser rescatado de la cabina por los equipos de emergencia. El conductor del vehículo, un hombre (0:39) de 59 años y dos personas más, entre éstas una menor de edad, fueron trasladados al Hospital del Vigía.

SPLL/Unión Radio