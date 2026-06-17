Cecodap advierte sobre el aumento de niños y jóvenes que trabajan en las calles

CARACAS.- Cecodap muestra una preocupante tendencia que parte de un elevado número de niños y adolescentes que se ven obligados a ocupar las calles del país, principalmente para generar ingresos que contribuyan al sustento de sus hogares, estos asumen responsabilidades que, por la situación país, recaen sobre los miembros más jóvenes de la familia.

En este sentido, el fundador de Cecodap y defensor de derechos de niños y adolescentes, Fernando Pereira, indicó que hasta ahora no se conocen las cifras exactas de menores que están en esta actividad. No obstante, aclaró que en base a los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de vida (Encovi) se contabilizan al menos 1.2 millones de jóvenes en las calles.

«No tenemos en el país datos de población propiamente trabajadora de niños, jóvenes trabajadores registrados por ejemplo en el Ministerio de Trabajo a través de los mecanismos que prevé la LOPNNA. Pero sabemos que ese es un porcentaje mínimo de ese tipo de chicos que van a hacer esos trabajos, pasantías que pueden estar en lugares más protegidos donde hay más protección», puntualizó.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Pereira detalló que la falta de presupuesto familiar y el déficit que se vive en los centros de educación son los principales factores que llevan a los niños a recurrir a este tipo de actividades informales.

«Ese es el factor número uno (adquisición económica de padres) para que los niños y sobre todo adolescentes tengan que salir a ganarse la vida, a buscar cualquier mecanismo de sobrevivencia para poder tener algún alimento o medio de vida y en muchos casos también ayuda y apoya a la familia (…). Después tenemos la educación que no está en su mejor momento, sabemos la crisis que afronta la institución educativa que sería el gran espacio de contención en estos momentos de crisis».

Por otro lado, el fundador de Cecodap aclaró que en el resto del país los jóvenes asisten a labores como la agricultura, la minería, la siembra, entre otros.

Carlos Padilla González/Unión Radio