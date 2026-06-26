Despliegan internet gratuito con Starlink para conectar familias tras los terremotos

CARACAS.- Tras los devastadores eventos naturales registrados el pasado 24 de junio en el país, CLX Group y Starlink se unen para apoyar a los venezolanos en las zonas afectadas por el terremoto con internet libre y gratuito para que miles de ciudadanos puedan establecer contacto urgente con sus familiares, reportar su estado de salud y coordinar asistencia en tiempo real.

“En momentos de dificultad, nuestra prioridad absoluta es la gente. Estamos trabajando sin descanso junto a nuestros equipos para instalar más terminales Starlink en las áreas afectadas. Hoy más que nunca, nos une la solidaridad y el compromiso con cada familia venezolana”, afirmó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group y MultiMax.

De acuerdo con lo informado por el empresario carabobeño Nasar Dagga, hasta el momento se ha coordinado la entrega de más de 600 antenas Starlink con acceso a internet gratis en las distintas zonas afectadas del país como parte de esta respuesta humanitaria.

Además, para garantizar el acceso continuo a la información y aliviar la carga de los ciudadanos en las regiones damnificadas, Starlink ha anunciado de manera oficial la exoneración total de su tarifa mensual hasta el próximo 25 de julio para los clientes ubicados en las áreas afectadas de Venezuela.

Apoyo para Venezuela

A través de su plataforma oficial, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX informó que los clientes activos actuales de Starlink en dichas regiones se les aplicará un crédito completo a sus cuentas de manera proactiva. Asimismo, aquellos usuarios tengan su servicio de Starlink cancelado también accederán a este crédito, por lo que podrán reactivar el servicio de inmediato y volver a conectarse sin costo.

Para aquellas personas que adquieran un nuevo kit Starlink en las áreas perjudicadas recibirán el servicio gratuito hasta el 25 de julio; para ello, solo deben comunicarse con el equipo de asistencia técnica de la plataforma después de realizar la compra.

Por su parte, aquellos cuya antena o kit Starlink sufrió daños físicos o pérdida total a causa de los terremotos, pueden ponerse en contacto directo con el equipo de soporte para solicitar un reemplazo completamente gratuito. En este sentido, Nasar Dagga invita a los venezolanos a visitar el centro de ayuda de Starlink, donde podrán mantenerse actualizados sobre las últimas noticias y obtener asistencia de la mano de especialistas.

Nota de prensa