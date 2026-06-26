Gobierno pide a voluntarios que «no bajen a La Guaira»

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este viernes que se han registrado más de 300 réplicas tras los terremotos del miérocles 24 de junio.

Rodríguez pidio a los voluntarios que desean ayudar a las labores de rescate abstenerse de viajar a a La Guaira para contribuir a un buen desarrollo de las labores de salvamento.

«Pedirle a todos y a todas quienes quieren apoyar y quienes quieren ayudar que por favor no bajen a La Guaira porque entendiendo que ha sido masiva la intención, el deseo de ayudar al prójimo de todos y todas ustedes, también ocurre que se congestionan las vías donde estamos evacuando y llevando a los heridos y las personas afectadas», dijo en una comparecencia a través del canal del Estado.

Agregó que la mejor ayuda en este momento es facilitar los traslados y labores del personal de rescate y sanitario.

Unión Radio