Iglesia activa «red nacional de solidaridad» a través de Cáritas para recibir donaciones

CARACAS.- La Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) activará en su sede y las de Cáritas Venezuela y diocesanas, centros de acopio para apoyar a los afectados por los terremotos del miércoles 24 de junio.

«La fe cristiana se hace viva a través de las obras. Por ello, en plena comunión con Cáritas Venezuela y las Cáritas diocesanas, activamos una red nacional de solidaridad. Hemos dispuesto las instalaciones de la sede de la CEV en Montalbán, así como los templos parroquiales que se encuentren en condiciones seguras, como centros de acopio oficiales de la Iglesia. Solicitamos la generosa colaboración de la ciudadanía con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y ropa en buen estado para atender de inmediato a los damnificados«, señalan en un comunicado.

Agregan que através de la página web de Cáritas también se pueden hacer aportes económicos.

Unión Radio