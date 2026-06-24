miércoles, junio 24, 2026
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Empresarios de Lara concretarán alianzas comerciales durante la Expo Ferretería y Construcción

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Mónica Riera
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CARACAS.- Empresarios concretarán alianzas comerciales durante la quinta edición de la Expo Ferretería y Construcción, evento que se llevará a cabo en Barquisimeto estado Lara durante la próxima semana.

«Vamos muy enfocados en esta actividad en la parte energética, traemos bastantes empresas que están en este sector, y puedan suplir un poco esa incertidumbre que vive nuestro país. Van a brindar soluciones para esa área. También traemos empresas en el sector de pinturas, hierro y acero. Va a estar bastante nutrido», expresó la organizadora del evento, Mónica Riera.

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