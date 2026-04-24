Trump sobre Venezuela: Tenemos una gran relación con ese país

CARACAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que mantiene una relación «fantástica» con las autoridades del Gobierno venezolano para la producción y explotación de petróleo.

«Ha sido fantástica. Tenemos una gran relación con ese país y con las personas que dirigen el país y estamos sacando, estamos tomando millones de barriles de petróleo, millones y millones de Venezuela, ha sido una gran experiencia».

Acotó que están «haciendo un muy buen trabajo» y cuentan con su respaldo.

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