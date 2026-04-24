Venezuela se posicionó como el segundo país con más asilos en países de la UE

BRUSELAS.-Los países de la Unión Europea (UE) otorgaron protección en 2025 a 361.325 solicitantes de asilo, lo que supuso un descenso del 18 % con respecto a 2024, y una quinta parte de esas peticiones se concedieron en España, el segundo país del bloque comunitario con más protecciones aprobadas.

En 2025, la mayoría de las personas que recibieron protección fueron afganos, que representaron un 27 % del total de personas a las que se les concedió el estatuto, seguidos de venezolanos (16 %), sirios y ucranianos (ambos con un 5 %).

Entre las cinco procedencias con mayor número de decisiones de primera instancia en 2025, los venezolanos (92 %), los afganos (73 %) y los turcos (13 %) tuvieron las tasas de reconocimiento más altas.

Según informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, el 51 % de los solicitantes de asilo obtuvieron el estatuto de refugiado, el 25 % el estatuto humanitario y el 24 % la protección subsidiaria.

En términos comparativos, la UE registró una caída del 18 % en las protecciones otorgadas con respecto a 2024, cuando los Estados miembros autorizaron 437.735 solicitudes.

Por países, Alemania fue el Estado que más solicitudes aceptó en términos absolutos, con 103.360 peticiones, el 29 % del total de la UE, seguida de España (76.210, el 21 %) y Francia (72.930, el 20 %). En conjunto, estos tres países concedieron el 70 % de todas las protecciones otorgadas a nivel de la UE.

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EFE/Unión Radio