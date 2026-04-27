Trump pide el despido de Jimmy Kimmel por su parodia sobre la Casa Blanca

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump pidió este lunes el «despido inmediato» del presentador Jimmy Kimmel, después de que su esposa Melania pidiera a la cadena ABC que tomara medidas contra el comediante por una parodia en la que hizo comentarios sobre el mandatario y la primera dama.

«Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC», afirmó Trump en su red Truth Social, y afirmó que lo dicho por el comediante en su programa del pasado jueves es «un despreciable llamado a la violencia».

Durante la transmisión del jueves de su programa «Jimmy Kimmel Live», éste realizó una parodia de lo que diría si fuera el comediante elegido para animar la cena de los corresponsales que cubren la Casa Blanca, a la que asistía por primera vez el presidente junto a su esposa Melania y varios jefes de agencia de su gabinete, lo que no fue del agrado de la primera dama.

La primera dama inició este lunes con un mensaje en su cuenta de X, en el que criticó a Kimmel por sus comentarios del jueves sobre la cena celebrada el sábado, evento del que su esposo, ella y los jefes de gabinete tuvieron que ser evacuados tras la irrupción de un hombre armado en el hotel, quien comenzó a disparar hacia la puerta del lugar donde se desarrollaba la actividad.

Melania considera «retórica de odio y violencia» lo dicho por Kimmel y que ABC, cadena que transmite el programa, debería tomar medidas.

EFE