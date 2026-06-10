Trump: Irán tardó demasiado en negociar un acuerdo y ahora pagará las consecuencias

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora «tendrán que pagar las consecuencias».

«Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!», dijo Trump en su red social, Truth Social, después de que Irán afirmara que va a revisar la continuación de las negociaciones tras las últimas hostilidades.

Esta pasada noche ha sido la peor, en términos de ataques, desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, después de que las fuerzas estadounidenses atacasen varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

EFE