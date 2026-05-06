Trump elogia al fundador de CNN tras su fallecimiento

NUEVA YORK.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles al fundador de la CNN, Ted Turner, tras conocer su fallecimiento, y cargó contra la cadena por volverse «woke» y destruir «su criatura».

«Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Fundó la CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, ya que los nuevos propietarios se hicieron con la CNN, su ‘criatura’, y la destruyeron», escribió en su red social, Truth Social.

El mandatario compartió su mensaje poco después de que la propia cadena informara del fallecimiento de su fundador, a los 87 años.

«Se volvió woke, todo lo contrario de lo que él representaba», apunto Trump sobre la CNN en una de sus tantas críticas a los medios de comunicación.

EFE