Trump amenaza con arancel del 100 % si prospera impuesto de la UE a los gigantes digitales

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer un arancel del 100 % a las importaciones europeas si prospera la propuesta de la Eurocámara para crear un impuesto común a las multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon.

«Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100 % sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América», alerto el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Trump previno de que este arancel «prevalecerá sobre los acuerdos comerciales establecidos con dicho país, independientemente de si han sido implementados, firmados o no» y que este «se impondrá de inmediato».

«Numerosos países europeos han estado debatiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales aplicable a empresas estadounidenses. Algunos de estos países están a punto de llevarlo a cabo», dijo el mandatario en su publicación en referencia al debate de ayer en el Parlamento Europeo sobre una tasa digital para financiar el presupuesto de la UE.

La Administración de Trump mantiene vigente un arancel global del 10 % a las importaciones después de que el Tribunal Supremo invalidara los llamados «recíprocos» recíprocos que el presidente estadounidense impuesto en abril de 2025 a todos los países del mundo.

Precisamente, la Unión Europea (UE) aprobó este jueves el pacto comercial con Estados Unidos por el que acepta que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único libres de aranceles, a cambio de fijar un 15 % para las exportaciones europeas.

El acuerdo, que negoció con Trump la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando se desató la guerra comercial, debería entrar en vigor antes del 4 de julio, la fecha límite que en su día impuso Trump, que ha acusado a la UE de retrasar la implementación.

EFE