Tráfico en el estrecho de Ormuz repuntó hasta los 25 buques el jueves tras la tregua

EL CAIRO.- El tráfico en el estrecho de Ormuz experimentó ayer, jueves, un destacado repunte diario con el cruce de 25 buques comerciales, coincidiendo con la entrada en vigor del memorando de entendimiento entre Estados e Irán que reactiva este paso marítimo, informaron este viernes empresas especializadas.

De acuerdo con AXSMarine, empresa global de tecnología e inteligencia marítima, estos 25 tránsitos «representan más de cinco veces el promedio diario registrado durante los primeros diez días de junio», según el portal, que añadió que antes de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocó el bloqueo del estrecho -primero por Irán y luego, por Estados Unidos- el tráfico comercial rondaba los 110 cruces diarios.

Desde principios de marzo, los datos AIS (Sistema de Identificación Automática) de AXSMarine han verificado 846 travesías individuales de buques graneleros, petroleros, gaseros y portacontenedores, con un promedio de 7,6 travesías diarias, si bien mucho buques apagaban esos sistemas mientras cruzaban para no ser identificados.

El repunte del jueves se produjo tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán a principios de esta semana, pero antes de que se cancelaran las conversaciones previstas para hoy en Suiza, lo que añade más incertidumbre al calendario de reapertura, indicó el portal.

Por otro lado, el medio especializado Kpler también verificó el cruce de 25 buques, lo que «representa un notable aumento en la actividad marítima diaria».

Afirmó que el tráfico se distribuyó uniformemente «en ambas direcciones, y la mayoría de los buques siguieron las rutas iraníes establecidas».

«Si bien este incremento en los cruces diarios apunta a una mejora en las condiciones operativas, los detalles de implementación están aún sin resolver y la persistencia de cruces no autorizados indican un elevado grado de cautela por parte de los operadores de buques», concluyó.

El memorando de entendimiento entre Washington y Teherán estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, así como fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra el grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Teherán.

Según el texto del memorando, Estados Unidos e Irán se dan 60 días para cerrar un acuerdo de paz definitivo, que incluiría el tema nuclear, el alivio de sanciones a Teherán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

EFE