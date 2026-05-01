Trabajadores de Nueva Esparta piden reactivar los bonos de insularidad y estado fronterizo

CARACAS.-Trabajadores de Nueva Esparta exigen el restablecimiento de los bonos de insularidad y estado fronterizo, para enfrentar los aumentos por flete y transporte a los productos que ingresan a las islas de Margarita y Coche.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta, Luis Castro, informó que todas las centrales laborales firmaron y enviaron un documento al ministerio del Trabajo para solicitar la reactivación de esas bonificaciones que dejaron de percibir hace más de 25 años.

Los trabajadores de la entidad insular se movilizaron en el Día del Trabajadores para exigir condiciones y un incremento acorde a la realidad del país.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio