Militares detienen a seis personas e incautan más de dos toneladas de drogas en Caracas

CARACAS.- Más de dos toneladas fueron incautadas y un total de seis personas resultaron detenidas durante operativos militares en Caracas contra el tráfico de estupefacientes, informó este viernes el Ministerio de Interior y Justicia.

En un mensaje en Telegram, la cartera de Estado informó sobre dos operativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en dos zonas del oeste de la capital venezolana, Nuevo Horizonte y Propatria, para desmantelar grupos de delincuencia organizada, «logrando la detención de seis ciudadanos en flagrancia».

«El primer procedimiento se ejecutó en el sector Nuevo Horizonte. Tras labores de patrullaje, los efectivos desarticularon una banda delictiva con la captura de cinco ciudadanos, incautándoles 2.892 kilogramos de drogas distribuidos en 430 envoltorios de marihuana, 614 envoltorios de crack y 222 envoltorios de cocaína», indicó la institución.

En este operativo también fueron incautados «337 cartuchos de fusil, cuatro vehículos y equipos logísticos».

Por otro lado, los militares también desmantelaron un «centro clandestino de procesamiento de sustancias ilícitas» en Propatria, donde se decomisaron 128 gramos de marihuana y se detuvo a otro ciudadano.

Las autoridades también incautaron «un horno eléctrico para la preparación de drogas sintéticas (…) dos rifles calibre .22 y tecnología para la dosificación».

Las evidencias y los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Hace una semana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) informó sobre la detención de tres personas en un operativo contra el tráfico de drogas en el estado Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, y la incautación de 262,35 kilos de estupefacientes entre marihuana y cocaína.

En 2025, las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era «cocaína destinada a mercados europeos», según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

En febrero pasado, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.

EFE