SNTP instala punto de conectividad en La Guaira para garantizar el trabajo periodístico

CARACAS.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), informó que para responder a los desafíos logísticos de trabajar sin electricidad ni conexión en La Guaira, se instaló un punto de conectividad con internet satelital, recarga de equipos y apoyo logístico a periodistas que cubren la emergencia causada por los terremotos.

El espacio registró más de 310 atenciones y es utilizado por decenas de equipos de medios nacionales e internacionales que necesitan transmitir y enviar información desde la zona de desastre.

El secretario general del SNTP, Marco Ruíz, afirmó que a un mes de la tragedia los periodistas siguen desplegados contando las historias de las víctimas del doblete sísmico.

Unión Radio