Supermercados y fanáticos en Argentina se preparan para alentar a la albiceleste en la final del Mundial 2026

CARACAS.- Este sábado, los supermercados en Argentina extendieron sus horarios de trabajo hasta las 10:30 de la noche para que las personas puedan adquirir lo necesario, ya que el domingo no trabajarán debido a la final del Mundial 2026, que enfrentará al cuadro albiceleste contra España.

El transporte público en algunas provincias del país no funcionará el mencionado día, mientras que en Buenos Aires se extenderá el horario del metro, pero en la zona del Obelisco no habrá transporte superficial.

Hasta este viernes seguían partiendo desde el aeropuerto cientos de hinchas, que viajaron a última hora a Nueva York, Estados Unidos, para ver el partido ya que la mayoría de ellos tenía objetos relacionados con la selección.

Varios de los hinchas informaron que entre los boletos de avión y las entradas al partido gastaron más de 15 mil dólares y, desde el gobierno nacional, informaron que preparan un mega operativo de seguridad por el posible triunfo y la toma de calles y avenidas por parte del público.

Incluso han llegado a Argentina fanáticos de otros países para vivir esta pasión en la nación suramericana.

De forma extraoficial, se conoció que el próximo lunes será decretado como feriado nacional si la albiceleste consigue su cuarta estrella, pero las autoridades no publicarán el decreto hasta después que termine la final del Mundial ante La Roja.

En este sentido, esperarán ocho horas para que inicie el retorno de los jugadores desde Nueva York y, para ello, dispondrán de la Casa Rosada sin funcionarios públicos para no politizar los festejos en caso de una victoria.

Unión Radio