Exploración de uranio y uso pacífico: Detalles del pacto nuclear entre EEUU y Paraguay

ASUNCIÓN.- Estados Unidos y Paraguay reforzaron su alianza con la firma de un memorando de entendimiento en materia nuclear civil que permitirá al país suramericano hacer un catastro de uranio y tierras raras, al tiempo que allana el camino al posible uso de pequeños reactores para complementar su sistema eléctrico, que actualmente se alimenta de la generación hídrica.



El acuerdo, rubricado el martes en Washington por el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tiene como objetivo «fortalecer las capacidades del Paraguay en este ámbito con el apoyo de los Estados Unidos», informó el país latinoamericano en un comunicado.



A continuación, los detalles del acuerdo:



Exploración y registro



El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, dijo el jueves durante una entrevista con una radio local que el pacto, inicialmente, tiene como objetivo la exploración y registro de las posibles reservas de uranio del país.



«Es explorar, se habla de exploración», apuntó Alliana, quien acompañó al canciller paraguayo a Washington para la firma del acuerdo.



En 2015, Paraguay inició prospecciones junto a una empresa privada con miras a establecer una planta de extracción de uranio en el departamento de Caazapá (sur), donde se certificó la existencia de un yacimiento de 10 millones de libras del mineral, según informó el Gobierno del entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018).



Más recientemente, la empresa estadounidense Uranium Energy Corp invirtió en Paraguay cerca de un millón de dólares para la exploración de titanio y busca trabajar en el futuro en proyectos relacionados con el uranio.



Uso pacífico



Al informar del acuerdo, Paraguay indicó que las partes se comprometieron «con el desarrollo internacional y el uso pacífico de la energía nuclear», al tiempo que reconocieron «el papel que puede desempeñar la misma en la satisfacción de las necesidades energéticas de ambos países».



Esto implica que el país suramericano se comprometió a abandonar el posible fomento de la energía atómica con fines bélicos.



El encargado de negocios de EE.UU. en Asunción, Robert Alter, aseveró el viernes durante una entrevista con una radio local que el pacto contempla «el compartir otra vez mejores prácticas, información sobre la tecnología, todos los requisitos de seguridad, protección y no proliferación» de armas nucleares.



Pequeños reactores



El memorando también abre las puertas a que Paraguay incorpore a su red de energía pequeños reactores nucleares para «asegurar el suministro de electricidad en el futuro», dijo Alter.



En abril pasado, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) suscribieron, de forma telemática, un convenio de cooperación no vinculante para la aplicación de la tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR, en inglés), con vista a su posible uso a largo plazo en este país, según informó la entidad oficial.



De igual forma, el diplomático señaló que el instrumento persigue «acompañar» a Paraguay para que en el futuro pueda tomar «decisiones informadas» sobre el eventual uso de la energía nuclear de manera pacífica.



Con todo, el vicepresidente paraguayo dijo que el Gobierno no se plantea explotar la energía nuclear en el corto plazo y que el acuerdo se refiere más a la exploración para hallar yacimientos de uranio.

EFE

