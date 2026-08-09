Pacientes con insuficiencia renal en Lara exigen atención continua

CARACAS.- Familiares de los pacientes renales de la unidad de diálisis del Hospital Pastor Oropeza en Barquisimeto, estado Lara, denunciaron fallas en el servicio de salud.

Se estima que 50 personas requieren tratamientos en el centro de salud.

«La semana pasada no había aire, los aires de las turbinas se dañaron. Fuimos a hablar con el director y nos atendió decentemente y lo único que nos dijo es que no hay presupuesto», señaló Anaís Vargas, familiar de paciente.

Por otra parte, el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda también registra la misma deficiencia. En el lugar se realiza una remodelación de la sala de hemodiálisis, lo que afecta la asignación de cupos para tratamientos.

Se conoció que los pacientes solo reciben tratamiento una vez por semana ante la falta de máquinas.

Unión Radio