IVC Networks suma a sus noches la temporada 20 de «El Hormiguero»

CARACAS.- El show de entretenimiento más exitoso de la televisión española llega el próximo martes 21 de julio con grandes invitados como Antonio Banderas, Chris Hemsworth, Camilo, Gloria Estefan y Dan Brown.

En un movimiento estratégico que consolida su posición como referente de entretenimiento para toda la familia, IVC Networks anuncia el gran estreno de la temporada 20 de “El Hormiguero” a partir del próximo martes 21 de julio.

Aprovechando que el formato original entra en su habitual pausa de verano en Europa, IVC toma el testigo de forma exclusiva para el público hispanoamericano, trayendo los episodios más recientes y comentados del show conducido por Pablo Motos junto a las icónicas hormigas Trancas y Barrancas. Con este lanzamiento, el canal reafirma su evolución constante y su apuesta por refrescar el prime time de la televisión paga con producciones de calidad global.

El programa se emitirá de lunes a viernes a las 9:30 pm para Venezuela (o al concluir la transmisión de béisbol) y a las 8:30 pm para Colombia y Panamá, un horario sumamente conveniente y adaptado al ritmo de la audiencia de la región para cerrar el día con humor, ciencia y entrevistas de primer nivel.

Invitados de lujo para las primeras semanas

La temporada número 20 de «El Hormiguero» destaca por el nivel de sus invitados. Las primeras semanas de transmisión en IVC Networks contarán con un desfile de celebridades internacionales que incluye a estrellas de Hollywood como Antonio Banderas, Chris Pratt, Chris Hemsworth y Jeremy Allen White; grandes de la música como David Bisbal, Luis Fonsi, Camilo, Pablo Alborán y Gloria Estefan; además de mentes brillantes como el escritor de bestsellers Dan Brown y el reconocido chef José Andrés.

Esta selección demuestra que el humor, la curiosidad y una buena conversación no tienen fronteras y logran que la audiencia disfrute de sus artistas favoritos en dinámicas frescas, divertidas y espontáneas.

Sintonía sin límites: En la TV y donde quieras

Para garantizar que la audiencia no se pierda un solo segundo de esta gran apuesta, IVC se adapta al ritmo de vida del consumidor actual. Además de su transmisión lineal tradicional, los suscriptores podrán disfrutar de «El Hormiguero» desde cualquier dispositivo en vivo, utilizando las plataformas digitales y aplicaciones oficiales de los proveedores de televisión de la región.

La invitación del canal es a sintonizar su señal a partir de este martes 21 de julio y prepararse para cerrar cada día con una sonrisa.

Para más información y contenidos especiales, se pueden consultar las cuentas oficiales del canal en las redes sociales a través de @ivcnetworks Todo lo que quieres en un solo canal.