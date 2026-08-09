Municipio Revenga del estado Aragua apuesta por la agricultura para reactivarse

MARACAY.- El municipio José Rafael Revenga en el estado Aragua cuenta con condiciones climáticas y de suelo ideales para el cultivo de rubros que se han convertido en los motores de la reactivación económica familiar y comunal en las zonas altas y valles de El Consejo.

Luego de varios años intermitentes en el área de la siembra, el Alto Tuy, que comprende 10 comunidades aproximadamente, decidió comenzar a sembrar aguacate, berenjena, parchita, calabacín y plátanos, entre otros rubros que son fácilmente comerciales y les favorecen el proceso de mano de obra básica.

Así lo informó una habitante de la zona, Jexer Matos. “Tenemos alrededor de 650 productores, somos netamente productivos, ya que de aquí podemos sacar abastecimiento a los municipios cercanos, también llevamos producción hacia la ciudad de Caracas y hacia el mercado de Maracay”, detalló.

Insistió en la necesidad de crecer y llamó a los pobladores a unirse y hacer de ese sector uno de los más importantes a nivel de siembra de la región central del país.

El Alto Tuy está constituido legalmente como una Comuna Agroecoturística, cuyo eje fundamental son las zonas altas y laderas del municipio Revenga, sector destaca por ser el principal motor de mano de obra para el autoabastecimiento de la región.

SPLL/Unión Radio