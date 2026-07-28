Sectores sindicales y el oficialismo marchan en Caracas

CARACAS.- La jornada de este martes está maracada por dos movilizaciones en la ciudad de Caracas, la Coalición Sindical de Venezuela llamó a la ciudadanía a marchar por cambios de fondo en la estructura institucional del país, entre ellos se exige un cronograma electoral, la renovación del CNE y del TSJ.

La marcha sindical se pautó para las 9:00 a.m en Plaza Venezuela como punto de salida para avanzar hacia el eje vial este-oeste con la intención de ingresar al casco central de Caracas. De igual modo, Vente Venezuela convocó una concentración en las inmediaciones del Centro Comercial El Lido, ubicado en la avenida Francisco de Miranda, municipio Chacao, a partir de las 10:00 a.m.

Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se moviliza a nivel nacional en conmemoración del 72 aniversario del natalicio de Hugo Chávez y en el contexto de las labores de recuperación del país.

El PSUV fijó como punto central Plaza Caracas (centro de la ciudad).

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