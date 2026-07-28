Autoridades han retirado 12,3% de los escombros en La Guaira

CARACAS.-El ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez Luces, informó que hasta el momento han removido cerca de un 12,3% de los escombros que dejó el doble terremoto en La Guiara.

Durante el despliegue del «Plan de Despeje Digno y Seguro» que se llevó a cabo la madrugada de este martes en la parroquia Caraballeda, el ministro explicó que el material removido se lleva a un centro de disposición transitorio «donde entran en un tren de trituración para reducir en un 80% el volumen» para luego trasladarlo al centro de disipación final ubicado en el sector Santa Eduvigis de la parroquia Urimare.

«Aquí seguimos trabajando día y noche para garantizar la normalidad de este territorio», dijo el ministro en un video compartido en redes sociales.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio