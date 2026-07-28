Cecodap contabiliza más de 1.400 jóvenes afectados luego de los terremotos

CARACAS.- El coordinador del programa de buen trato de Cecodap, Carlos Trapani, informó que la organización contabilizó hasta el momento a más de 1.400 niños afectados por los terremotos, sin embargo, mencionó que la cifra no es exacta debido a que «es una fotografía muy parcial y limitada».

La mayoría de los jóvenes más perjudicados están entre las edades de cero a once años.

«Presentamos el segundo informe de actualización donde logramos documentar 1.405 casos de niños afectados por el terremoto, es lo que logramos documentar en terreno, todo con nombre y apellido. Hay una base de datos que respalda los 1.405 y hemos dicho que es el piso de la documentación, no el techo».

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Trapani dijo que están en una fase de recuperación para la reunificación familiar. La actividad consiste en una estrategia psicosocial dividida en:

Intervención para «romper el silencio y conectar con sus emociones» tras lo sucedido.

Reducir los síntomas vinculados al estrés, ansiedad, culpa, depresión, etcétera.

«Reconectarlos a la vida» en caso que vivieran la pérdida de algún familiar o ser querido y hacer que vuelva, de cierta forma, a sus actividades escolares.

Por otro lado, el coordinador de Cecodap hizo un llamado cuando se realicen las donaciones a los niños, ya que hay contribuciones no adecuadas para la situación que se trasciende actualmente.

«Esta emergencia sacó muchas ganas de ayudar, pero no ayuda el que llega primero o da más, ayuda el que escucha y ajusta la ayuda a las necesidades de la gente. Por ejemplo y voy a ser muy crudo con esto, en un grupo de intervención psico social llegaron una donación de juguetes, pero eran pistolas, arcos y flechas… ¿Sabes lo que pasó después?, el descontrol de los niños».

Carlos Padilla González/Unión Radio