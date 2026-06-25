Suben a 19 los muertos y 26 los rescatados en Chacao tras el doblete sísmico

CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, afirmó que cinco personas más perdieron la vida, elevando la cifra a 19 muertos por los terremotos en Caracas y que afectaron zonas de los Palos Grandes y Altamira.

«A esta hora llevamos cinco fallecidos más, para sumar 19, pero tenemos esperanzas de que vamos a rescatar a más personas con vida», informó Duque, quién también detalló que 26 ciudadanos fueron rescatados, al tiempo que 200 personas se encuentran en las labores de rescate.

Unión Radio