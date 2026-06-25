jueves, junio 25, 2026
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Suben a 19 los muertos y 26 los rescatados en Chacao tras el doblete sísmico

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Edificio colapsado en Los Palos Grandes, Altamira, Municipio Chacao - Caracas. Foto: Unión Radio
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CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, afirmó que cinco personas más perdieron la vida, elevando la cifra a 19 muertos por los terremotos en Caracas y que afectaron zonas de los Palos Grandes y Altamira.

«A esta hora llevamos cinco fallecidos más, para sumar 19, pero tenemos esperanzas de que vamos a rescatar a más personas con vida», informó Duque, quién también detalló que 26 ciudadanos fueron rescatados, al tiempo que 200 personas se encuentran en las labores de rescate.

Unión Radio

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