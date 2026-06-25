Cabello reporta 70 mil familias y 100 edificios afectados en La Guaira

CARACAS.- El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que son más de un centenar de edificios que sufrieron las devastadoras consecuencias de los terremotos de la noche del miércoles.

«Tenemos aquí en La Guaira más de 100 edificios colapsados, tenemos liceos, escuelas», dijo en una transmisión desde el terreno devastado.

«Más de 70 mil familias, háganse una idea los compañeros que viven en otro lugar, las dimensiones de estos sismos aquí», apuntó.

Dijo que hay que actuiar con cuidado para salvar con vida «a los compañeros que están allí».

Reiteró que La Guaira es el estado más afectado por los terremotos del miércoles.

Unión Radio