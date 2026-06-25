Al menos dos brasileños figuran entre las víctimas fatales de los terremotos

RÍO DE JANEIRO.- Al menos dos brasileños perdieron la vida en los dos terremotos del miércoles en Venezuela que dejan hasta ahora 188 muertos y 1.520 heridos, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la cancillería informó, «con gran pesar, el fallecimiento de una ciudadana y de un ciudadano brasileño en consecuencia de los terremotos».

La nota agrega que el nombre de las víctimas no será divulgado para garantizarles el derecho a la privacidad y que el Ministerio está ofreciendo asistencia consular a sus familiares.

O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas. — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) June 25, 2026

El Caribe venezolano fue sacudido el miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que ya deja unos 188 muertos y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, según los últimos reportes.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que Brasil enviará a Venezuela un equipo de rescate integrado por 36 bomberos y los materiales necesarios para montar un hospital de campaña, como ayuda para superar la tragedia.

Según el mandatario, Brasil enviará el viernes a Venezuela en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones.

En el mismo carguero serán enviadas nueve toneladas de equipos para ayudar en la búsqueda de supervivientes y en el socorro a las víctimas.

Lula agregó que el sábado, en otro carguero militar, Brasil enviará los equipos necesarios para el montaje de un hospital de campaña, así como cien purificadores de agua que pueden ser alimentados con energía solar, medicinas y material médico para cirugías.

EFE