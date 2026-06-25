Presidenta encargada Delcy Rodríguez recorrió zonas afectadas en La Guaira tras sismos

Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez realizó un recorrido de inspección en el estado La Guaira para supervisar las operaciones que se llevan a cabo después de los dos sismos que se registraron este miércoles.

Dicho recorrido tuvo mayor presencia en zonas de mayor impacto, en las que se encuentran funcionarios de Protección Civil.

“Estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapeadas por estructuras y edificios que colapsaron por el doble terremoto que tuvimos el día de ayer”, puntualizó Rodríguez.

Asimismo, resaltó el apoyo por parte del Estado para los afectados del lugar.

«Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida».

Por otro lado, informó que «hemos solicitado ayuda internacional» y que están «por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países».

Con información de Prensa Presidencial.

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