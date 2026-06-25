España confirma dos muertos y 80 desaparecidos tras los terremotos

Madrid.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos nacionales desaparecidos.

Fuentes de Exteriores aseguraron que «el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80» y lamentaron «profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares», a quienes trasladaron sus condolencias.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó también el fallecimiento a causa de los terremotos de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas.

Tras trasladar también sus condolencias a los allegados de estas víctimas, Exteriores recordó que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela”.

Horas antes de confirmarse la existencia de víctimas españolas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que su departamento está centrado en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

En declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey de camino a México, Albares hizo un llamamiento a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito por Venezuela.

También explicó que el edificio del consulado de España en Caracas ha sufrido daños «de una cierta envergadura» a causa del seísmo, en el que se han contabilizado por ahora 164 fallecidos y más de 900 heridos, y que la embajada ha sufrido desperfectos pero «son menos importantes».

EFE/UniónRadio