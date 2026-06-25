Equipos de rescates de República Dominicana están «en camino» a Venezuela

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que un equipo de rescatistas de República Dominicana está en camino para brindar apoyo luego de los dos terremotos que afectaron al país.

«Se encuentran ya en camino hacia nuestro país los primeros rescatistas provenientes de República Dominicana, para apoyar las labores de atención al pueblo venezolano ante esta terrible tragedia», escribió la mandataria en su cuenta de Telegram.

Unión Radio

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