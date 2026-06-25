Departamento de Estado de EEUU destina $ 150 millones para ayuda a Venezuela

CARACAS.- La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Natalia Molano, anunció que se han destinado $150 millones para ayudar a Venezuela tras los sismos registrados este miércoles 24 de junio.

Aclaró que $ 100 millones van al fondo común de la oficina de ONU para la coordinación de asuntos humanitarios y los otros $ 50 millones irán para organizaciones especializadas.

Detalló que las organizaciones que van a recibir esas subvenciones son World Vision, Samaritarian Purse, Chatholic Relief Sources, International Media Port, La Orgnaización para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, que van a recibir entre todas, $50 millones.

«Son organizaciones que tienen la facilidad de recibir nuestra subvención en cuanto a la burocracia, los registros, porque requerimos mucha rendición de cuentas y transparencia y ellas ya están registradas en el sistema», explicó Molano.

Aseguró que EEUU tiene desplegados dos grupos de búsqueda y rescate especializados para áreas urbanas, aprovechando su experiencia a través del Departamento de Guerra del Comando Sur en cuanto a las habilidades de sus aeronaves para desplegarse.

Unión Radio