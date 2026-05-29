Stalin González exige liberar a presos ante la vigencia de la Ley de Amnistía

CARACAS.- En su visita a Monagas, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, manifestó que la Ley de Amnistía sigue vigente por lo que exigió la liberación de las personas que aún permanecen detenidas.

«La Ley de Amnistía, primero está vigente, y es un gran paso para que muchos venezolanos recobren su libertad; tanto personal como plena, sin juicio. Hay que seguir luchando, porque esos venezolanos que estuvieron sentenciados, tienen el derecho a apelar y seguir luchando para conquistar la libertad», expresó.

Asimismo, González exhortó a la Defensoría del Pueblo y Fiscalía, deponer intereses sectoriales para comenzar a reconstruir la confianza en el sistema judicial.

Unión Radio