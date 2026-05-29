Consecomercio insiste en evaluar el pago de tributos y combatir la brecha cambiaria

CARACAS.- El primer vicepresidente de Consecomercio, Gino Fileri, insistió en la necesidad de revisar el pago de tributos en el país, que a su juicio se mantiene muy elevado y perjudica la actividad comercial.

Durante una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio , Fileri explicó que deben darse avances en ese aspecto para combatir la informalidad y la evasión fiscal, además de atraer nuevos inversores.

Destacó que el problema mayoritario está en los impuestos municipales, que podrían llegarle a costar a los comercios hasta el 60% de sus ingresos.

«Tienen un monto fijado y hay veces que las empresas no tienen ni para pagarlo, entonces ¿Cómo tu mueves una economía en el país cuando tienes que estar pendiente de pagar impuestos y no puedes pagar a tus proveedores? (…) No hemos dicho que no queremos pagar tributos, lo único que pedimos es revisión de estos pagos de impuestos que tenemos», comentó Fileri.

El representante de Consecomercio añadió que otro tema a combatir es la brecha cambiaria, una situación capaz incluso de dejar sin utilidad a las empresas.

Entre las iniciativas que fomentan se encuentra la posibilidad de crear incentivos fiscales que hagan atractivas las zonas y las operaciones comerciales generen beneficios mutuos.

«Buscar una revisión para llegar a una solución donde sea un ganar-ganar, que nuestros comerciantes puedan ver una luz al final del túnel de su mes y que no se vaya todo en pago de impuestos», añadió.

Sobre los sectores más afectados en el país, aseveró que la región occidental y oriental se encuentran en condiciones precarias ante la inestabilidad del sistema eléctrico, el costo de combustible, entre otros factores.

Unión Radio