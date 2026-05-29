Orquesta Sinfónica conmemorará la inclusión de la Ciudad Universitaria de Caracas a la Unesco

CARACAS.- La Orquesta Sinfónica Venezuela conmemorará este domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana la declaración de la Ciudad Universitaria de Caracas como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En este sentido, la directora de cultura de la Universidad Central de Venezuela, Morella Alvarado, destacó que el evento será para celebrar la inclusión y recordar el primer repertorio de las Nubes de Calder (obra arquitectónica ubicada en el Aula Magna) que se realizó con el objetivo de mejorar el sonido del lugar.

«Lo haremos con el que entendemos fue el primer concierto que se hizo cuando estaban ajustando las Nubes de Calder para mejorar la acústica. Eso es una propuesta que nos hizo la Orquesta Sinfónica para honrar a la sala y celebrar esos 25 años. También para celebrar el cumpleaños de Carlos Raúl Villanueva«.

En el repertorio musical se podrá escuchar piezas venezolanas tales como: El repertorio de Brandt, la Fuga Criolla de Juan Bautista Plaza, El río de las siete estrellas de Evencio Castellanos, la suite caraqueña de Gonzalo Castellanos; además de participación del Orfeón Universitario.

Las entradas para el evento están disponibles a través de Liveri Tickets de forma virtual o en la taquilla ubicada en la sede de la UCV desde hoy viernes 29 hasta el mismo día de la función.

Carlos Padilla/Unión Radio